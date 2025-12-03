Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Milan

03/12/2025 | 22:33:31

Dopo pochi giorni, campo invertito, nuova competizione, di nuovo di fronte Lazio e Milan, stavolta all’Olimpico per la Coppa Italia.

In casa biancoceleste, turnover moderato per Sarri. Senza competizioni europee, la Coppa Italia è un obiettivo che fa gola. Potrebbe esserci una chance in porta per Mandas. In difesa si dovrebbe rivedere titolare Nuno Tavares, al centro confermata la coppia Gila-Romagnoli, così come il centrocampo, con Vecino vertice basso e Guendouzi e Basic come mezzeali. . Nuova staffetta Castellanos-Dia in avanti, stavolta con l’argentino favorito dal 1′. Intoccabili gli esterni Isaksen-Zaccagni.

In casa Milan, stesso discorso per la Lazio, Coppa Italia competizione che fa gola. Torna Pulisic tra i convocati, ma in attacco dovrebbero partire Loftus-Cheek e Leao, quest’ultimo avanti nel ballotaggio con Nkunku. Riposo per Modric. Da regista giocherà Jashari, al rientro dopo l’infortunio al perone. Con lui Ricci e Rabiot, out Fofana per un problema all’adduttore. In difesa De Winter per Gabbia, in porta Maignan. Torna Estupinan a sinistra.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri

Foto: sito Lazio