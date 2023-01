Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Milan

Domani sera alle 20,45, all’Olimpico, scenderanno in campo Lazio e Milan per chiudere la diciannovesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri dovrà fare ancora a meno di Immobile: si viaggia verso la conferma del tridente leggero composto da Felipe Anderson ‘falso nueve’, con Pedro e Zaccagni sulle fasce. Scontato anche il terzetto di centrocampo, con Luis Alberto, Cataldi e Milinkovic-Savic. Dietro l’unico piccolo dubbio può essere tra Casale (in vantaggio) e Patric per affiancare l’ex di turno, Alessio Romagnoli. Lazzari rientra dalla squalifica e sarà sull’out di destra, a sinistra, invece, ci sarà Marusic. Il Milan deve assolutamente ripartire e, per farlo, Stefano Pioli sta pensando ad una piccola variazione di modulo: l’ipotesi 4-2-3-1 classico resta valida, ma si sta facendo strada un 4-3-3 con Pobega, Vranckx o Krunic al posto del trequartista classico. Per il resto i soliti nomi: Tatarusanu in porta, Calabria, Kjaer, Tomori e Dest in difesa. Tonali e Bennacer a centrocampo assieme ad uno dei tre citati in precedenza con Giroud davanti, ai cui lati agiranno Leao e uno tra Saelemaekers (in vantaggio) e Messias.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Pobega, Leão; Giroud.

Foto: Twitter Lazio