Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Milan

Partita che scotta per qualità dei calciatori, livello degli allenatori e obiettivi in ballo. Lazio-Milan promette spettacolo, calcio d’inizio domani alle 20:45. Out Pedro e Ibrahimovic, Sarri che dovrà inoltre valutare le condizioni di Strakosha, Marusic e Milinkovic-Savic, negativi ai tamponi ma non al top (il portiere e il forte centrocampista dovrebbero comunque partire titolari).

Ecco le probabili formazioni del match.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

