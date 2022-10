Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Midtjylland

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Lazio e Midtjylland per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Maurizio Sarri affiderà la difesa della porta ancora a Provedel. In difesa ballottaggio tra Patric e Romagnoli per un posto accanto a Gila. A centrocampo Luis Alberto dovrebbe spuntarla sul diffidato Milinkovic-Savic. In attacco il dubbio è quello tra Cancellieri e Pedro.

Lazio(4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic: Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni

Midtjylland(4-3-3): Lossl; Tychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto.

Foto: Twitter Lazio