Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Lokomotiv Mosca

Maurizio Sarri dovrebbe fare un leggero turnover rispetto alla partita contro la Roma, ma dopo il passo falso di Istanbul contro il Galatasaray non può permettersi altri passi falsi all’Olimpico contro la Lokomotiv Mosca. In porta fiducia a Strakosha, nonostante il gravissimo errore che è costato la sconfitta nel turno scorso di Europa League.

In difesa si rivede Lazzari, al centro confermata la presenza di Acerbi. L’altro centrale sarà uno tra Luiz Felipe e Patric, ballottaggio anche a sinistra tra Hysaj e Radu.

A centrocampo Cataldi rimpiazzerà Lucas Leiva, Akpa Akpro e Luis Alberto mezz’ali con Milinkovic-Savic che dovrebbe tirare il fiato. Davanti è bagarre tra Immobile e Muriqi, sugli esterni agiranno Felipe Anderson e il giovane Raul Moro.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: LAZIO (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

All. Sarri. LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Guilherme; Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Silyanov; Beka Beka, Maradishvili, Kulyanov; Smolov, Kerk.

All. Nikolić. Foto: Twitter Lazio