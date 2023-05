Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Lecce

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Lazio e Lecce per la trentacinquesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri dovrebbe confermare lo stesso undici sceso in campo Milano. Complici le assenze di Vecino e Cataldi, sarà confermato Marcos Antonio in cabina di regia. Ci sarà, con ogni probabilità, Ciro Immobile al centro dell’attacco, supportato da Felipe Anderson e Zaccagni. Anche Baroni dovrebbe confermare in larga parte la formazione scesa in campo contro l’Hellas Verona. L’unico cambio tra i giallorossi dovrebbe essere Colombo al centro dell’attacco, con Strefezza e Di Francesco a completare il tridente.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Foto: Twitter Lazio