Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Lecce

24/05/2025 | 23:30:14

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Lazio e Lecce per l’ultima giornata di Serie A. Dubbio in attacco per Baroni, che pensa a Pedro titolare (in vantaggio nel ballottaggio con Isaksen) insieme a Dia e al ritrovato Zaccagni alle spalle di Castellanos. C’è ancora Tavares a sinistra. Giampaolo senza lo squalificato Tete Morente: possibile utilizzo di Pierotti con Helgason e N’Dri a sostegno di Krstovic. Ritorna dall’inizio Ramadani.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Pedro, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, N’Dri; Krstovic. All. Giampaolo

Foto: