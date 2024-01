Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Lecce

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Lazio e Lecce per la ventesima giornata di Serie A. Sarri ritrova dal primo minuto Provedel e Luis Alberto (in vantaggio su Vecino), ma perde Castellanos: Immobile recupera ma per la panchina. Felipe Anderson non si è allenato per un problema al polpaccio, ma la sua presenza per domani non dovrebbe essere in dubbio. Nel Lecce solito ballottaggio Piccoli-Krstovic, col montenegrino avanti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Foto: Twitter Lazio