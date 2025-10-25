Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Juventus

25/10/2025 | 22:00:53

Il posticipo domenicale mette contro Lazio e Juventus.

In casa Lazio emergenza totale infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è Nuno Tavares che salta la Juventus. A destra ci sarà Hysaj mentre sul versante opposto toccherà a Marusic ma Pellegrini è tornato in gruppo. Giocasse lui, Marusic tornerebbe a destra. Con Cancellieri infortunato, a destra la scelta ricadrà su Isaksen, in attacco con Zaccagni. Attenzione anche a Boulayè Dia che non è al meglio ed è in dubbio.

In casa Juventus, dovrebbe esserci Rugani nella linea a tre difensiva con Gatti e Kelly, con Kalulu largo in corsia a destra e Cambiaso a sinistra. Locatelli dovrebbe tornare dal 1′, insieme a Thuram in mediana, Yildiz e Conceicao alle spalle di Vlahovic, favorito su David.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

JUVENTUS (3‑4‑2‑1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Foto: Wikipedia