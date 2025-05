Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Juventus

09/05/2025 | 21:58:05

Sfida decisiva o quasi in chiave Champions, domani, alle 18 all’Olimpico, tra Lazio e Juventus.

In casa Lazio, in difesa l’unico ballottaggio: Gila è il titolare, ma potrebbe esserci Gigot. Altro dubbio è quello tra Isaksen e Lazzari (in caso di scelta di Lazzari, Marusic giocherebbe come ala). A centrocampo i soliti Guendozi-Rovella. In avanti Castellanos con alle spalle Zaccagni, Dia e come detto Isaksemn o nel caso Marusic.

In casa Juventus, Tudor va verso un 3-5-2. In difesa il trio sarà Kalulu-Veiga-Savona. A destra Alberto Costa, a sinistra Weah, in mezzo McKennie, Locatelli e Thuram, davanti Nico Gonzalez al fianco di Kolo Muani, con Vlahovic convocato ma in panchina. Non c’è invece Koopmeiners.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; Alberto Costa, Mckennie, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, Kolo Muani. All.: Tudor

Foto: Wikipedia