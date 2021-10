Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Inter

Domani alle 18.00 all’Olimpico di Roma si affronteranno Lazio e Inter, un ritorno a casa per Simone Inzaghi, neo tecnico nerazzurro. Gara valida per l’ottava giornata di Serie A 2021-22.

Per Sarri solito ballottaggio Marusic-Lazzari sulla destra, con quest’ultimo leggermente favorito. Patric affiancherà Luiz Felipe al posto dello squalificato Acerbi. Immobile ha forzato il recupero e si sta allenando in gruppo da mercoledì, dovrebbe partire dal 1′, con Muriqi pronto a rilevarlo nella ripresa. Recuperato anche Zaccagni, altra arma da sfruttare a gara in corso.

Inzaghi attende i sudamericani dopo gli impegni in Nazionale, ma dovrebbe confermare il tandem Lautaro-Dzeko. Correa è pronto per spezzare la gara nel secondo tempo, recuperato dopo il problema riscontrato con la sua Argentina.

Continua la lotta sugli esterni che vede Dumfries e Perisic favoriti su Darmian e Dimarco. Non convocati Sanchez, Vidal e Sensi.

C’è l’ipotesi di sostituire Lautaro dal 1′ avanzando Perisic al fianco di Dzeko, con Dimarco sulla sinistra. Calhanoglu è insidiato da Gagliardini in mediana al fianco di Barella e Brozovic.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (Marusic), Patric, Luiz Felipe, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

All. Sarri.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

All. Inzaghi.

Foto: Wikipedia