Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Genoa

29/01/2026 | 22:39:12

Parte la 23a giornata di Serie A con l’anticipo del venerdì tra Lazio e Genoa.

In casa Lazio, Sarri con Gila e Provstgaard in mezzo alla difesa davanti a Provedel. Centrocampo a tre con Taylor, Cataldi e Basic. Davanti Isaksen e Zaccagni a supporto di Dia.

In casa Genoa, De Rossi con il 3-5-2, in attacco Vitinha favorito su Messias per affiancare Colombo.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All: De Rossi

Foto: sito Lazio