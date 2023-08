Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Genoa

Sarri col dubbio Kamada, il giapponese dovrebbe partire ancora dal 1′, ma è pronto Vecino. In dubbio Pedro per un problema alla caviglia, ma in ogni caso sarebbe utile solo dalla panchina. Si va verso lo stesso 11 della prima giornata. Attacco ormai solito con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Kamada, Cataldi e Luis Alberto in mediana, in difesa Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic davanti a Provedel.

Per il Genoa, diversi cambi per Gilardino. Possibile passaggio al 3-4-2-1: recuperano Sabelli e Strootman dopo la squalifica. Sulla trequarti probabile debutto di Malinovskyi al fianco di Gudmundsson. In mediana Thorsby favorito su Badelj. In attacco Retegui.