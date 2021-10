Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

All’Olimpico domani si affrontano Lazio e Fiorentina, gara valida per la decima giornata di Serie A 2021-22.

Sarri ritrova Luiz Felipe e Acerbi dopo la squalifica, Lazzari in vantaggio su Marusic sulla destra. Basic-Milinkovic-Cataldi dovrebbe essere il tridente di centrocampo, davanti i soliti Felipe Anderson-Immobile-Pedro. Ancora panchina iniziale per Luis Alberto.

Italiano ha perso nelle ultime ore Nico Gonzalez, l’argentino è risultato positivo al Covid. Torna Sottil dopo la squalifica, ma Callejon è favorito per affiancare Vlahovic e Saponara nel tridente offensivo. Iniziale panchina per Castrovilli, Duncan e Bonaventura agiranno in mediana con Torreira (ballottaggio serrato con Amrabat).

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi (Leiva), Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

All. Sarri.

FIORENTINA (4-3-3): Teracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

All. Italiano.

Foto: Wikipedia