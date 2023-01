Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

Domani alle 18, allo Stadio Olimpico di Roma, scenderanno in campo Lazio e Fiorentina per la ventesima giornata di Serie A. Sarri non vuole toccare la squadra che ha travolto il Milan sempre all’Olimpico. Dubbio fra Lazzari e Hysaj sulla fascia destra della difesa. Torna fra i convocati Immobile ma per lui ci sarà spazio inizialmente solo in panchina. Italiano, invece, recupera Dodò (di ritorno dalla squalifica) e Cabral. Terracciano confermato in porta. Nico Gonzalez in attacco. A centrocampo accanto ad Amrabat dovrebbe giocare Mandragora. Kouamé guidare l’attacco viola.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Kouamè.

