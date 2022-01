Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Empoli

Dubbi in difesa per Sarri, con Acerbi alle prese con un problema muscolare e potrebbe anche essere risparmiato in vista dell’Inter. Lo stesso Luiz Felipe non è al meglio, ma stringerà i denti. Nel caso, pronta la coppia inedita Radu, Patric. In avanti, Felipe Anderson favorito su Zaccagni, a formare il tridente con Immobile e Pedro.