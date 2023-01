Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Empoli

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Lazio ed Empoli. Non dovrebbero esserci troppi cambi per i biancocelesti che ritorneranno in campo con l’assetto migliore possibile. In porta confermato Provedel, davanti a lui la coppia Casale–Romagnoli con Lazzari e Marusic sulle corsie esterne. In mezzo al campo in grande riferimento sarà sempre Milinkovic–Savic, aiutato da Cataldi e Luis Alberto. In attacco invece Sarri si affida ancora al suo tridente comporto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Zanetti dovrà fare a meno dello squalificato Akpa Akpro, ex della sfida, mentre per il resto ci sarà l’undici titolare al completo. Vicario partirà dal 1′, con Luperto e Ismajili al centro della difesa e Stojanovic e Parisi sugli esterni. A centrocampo agiranno Marin, Grassi e Bandinelli, mentre Baldanzi e Satriano fungeranno da supporto per la prima punta Caputo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Marin, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.

Foto: Twitter Lazio