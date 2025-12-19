TOP NEWS
Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Cremonese

19/12/2025 | 21:51:02

Sarri e Nicola si sfidano all’Olimpico, c’è Lazio-Cremonese. Il tecnico toscano prepara il 4-3-3 con Noslin in vantaggio su Pedro per affiancare Castellanos e Cancellieri. Nicola rilancia la coppia Bonazzoli-Vardy in avanti per dare fastidio ai biancocelesti.

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
