Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio- Cagliari

Lazio e Cagliari scenderanno questa sera in campo alle 20,45 all’Olimpico. Il tecnico Simone Inzaghi sembra orientato a schierare Patric, Luiz Felipe e Acerbi davanti a Strakosha. Sulle corsie esterne agiranno Lazzari ed il rientrante Jony. A centrocampo ci saranno Milinkovic Savic, Parolo e Luis Alberto. In attacco Caicedo affiancherá Immobile. Walter Zenga sceglie lo stesso schieramento dei biancocelesti. 3-5-2 speculare con Cragno tra i pali e difesa composta da Pisacane, Ceppitelli e Klavan. Faragò e Mattiello sono gli esterni di centrocampo. In mediana spazio a Nandez, Ionita e Rog. In attacco non si cambia: Joao Pedro farà coppia con Simeone.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto: Caicedo, Immobile All: Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone All: Zenga

Foto: Inzaghi FOTO Twitter ufficiale Lazio