Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Cagliari

All’Olimpico di Roma domani si affrontano Lazio e Cagliari per la quarta giornata di Serie A 2021-22, la prima di Walter Mazzarri sulla panchina dei sardi.

Sarri non vuole più sbagliare dopo il ko contro il Milan di domenica scorsa e la papera di Strakosha che ha portato a un’altra sconfitta contro il Galatasaray giovedì. Torna Reina tra i pali, solito ballottaggio Lazzari-Marusic a destra con Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj a completare la retroguardia. Tutto confermato in mediana e in attacco: unico dubbio Felipe Anderson-Zaccagni, uno dei migliori contro il Galatasaray.

Mazzarri torna in Serie A e deve fare conto con diverse defezioni: davanti a Cragno dovrebbero agire Caceres, Ceppitelli e Carboni. Zappa e Dalbert sugli esterni, confermati Marin-Deiola-Nandez nel mezzo. Pavoletti ancora non è al meglio, spazio dunque alla coppia Joao Pedro-Keita.