Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Borussia Dortmund

Non solo Dinamo Kiev-Juve, in campo domani ci sarà anche la Lazio di Simone Inzaghi contro il Borussia Dortmund, sfida in programma alle ore 21 all’Olimpico. I biancocelesti tornano subito in campo dopo lo scivolone in campionato contro la Samdoria, Inzaghi ha il dubbio di Luiz Felipe ancora non del tutto rientrato a regime. In attacco torna Ciro Immobile – contro il suo passato – dopo lo stop in campionato, insieme a lui ci sarà Correa. Linea di difesa a tre con Patric, Acerbi e Hoedt (in ballottaggio con Luiz Felipe), a centrocampo spazio a Marusic e Fares sulle corsie, poi Milinkovic e Luis Alberto con Leiva sulla mediana. Nei tedeschi spazio ad Halland in avanti, supportato da Brandt e Sancho nel 3-4-2-1 di Favre: Mediana a quattro con Meunier, Bellingham, Witsel e Guerriero. In porta nei gialloneri ci sarà Burki, difesa a tre con Morey, Hummels al centro e Delaney.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe/Hoedt; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Burki; Morey, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Brandt, Sancho; Haaland. All.: Favre

