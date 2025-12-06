Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Bologna

06/12/2025 | 22:03:37

Alle 18 domani, sfida tra Lazio e Bologna, due squadre chiamate al riscatto dopo le sconfitte della scorsa settimana in Serie A.

In casa Lazio, scelte contate per Sarri, soliti 11, pochi cambi rispetto alla vittoria in Coppa Italia. Nuno Tavares dovrebbe essere preferito a Pellegrini sulla sinistra. Vecino non è al meglio ma dovrebbe giocare dall’inizio con Guendouzi e Basic in mediana. In attacco, Isaksen, Castellanos e Zaccagni.

In casa Bologna, Italiano senza gli infortunati Skorupski, Freuler, Casale e Vitik. Zortea a destra preferito a Holm. Cambiaghi più di Rowe a sinistra. Immobile nella sua gara più attesa parte dalla panchina dietro Castro.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Foto: sito Lazio