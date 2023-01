Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Bologna

Alle 18 domani la Lazio sfida il Bologna per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Sarri ruoterà diversi uomini. Tra i pali dovrebbe esserci Maximiano. A centrocampo le scelte più repentine, con Basic, Marcos Antonio e Vecino favoriti per partire da titolari. In attacco, out Immobile, spazio per Cancellieri, Zaccagni e Felipe Anderson terminale d’attacco.

Per il Bologna, out Sansone e ovviamente Arnautovic. Possibile formazione con Barrow unica punta.

Lazio: (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Sosa, Cambiaso, Schouten, Moro, Aebischer, Ferguson, Soriano, Barrow. All. Thiago Motta.