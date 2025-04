Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Bodo/Glimt

Alle 21, domani, la Lazio è chiamata a una grande rimonta, dopo il sorprendente 2-0 subito all’andata.

In casa Lazio, possibile 4-2-3-1. Tavares recuperato e convocato ma partirà dalla panchina. Pedro in vantaggio su Dia alle spalle di Castellanos, con Zaccagni e Isaksen. In mediana Rovella e Guendouzi.

Per il Bodo/Glimt, possibile 4-3-3. attacco affidato al tridente Blomberg, Hogh, Hauge.

Queste le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

Bodo/Glimt (4-3-3(: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen

Foto: Wikipedia