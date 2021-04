Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Benevento

La Lazio per una rincorsa alla zona Champions. Il Benevento per punti salvezza importanti. Alle 15.00 all’Olimpico va in scena il derby virtuale dei fratelli Inzaghi (anche se Simone è ancora alle prese con il Covid).

Per i padroni di casa, Marusic sarà confermato nella difesa a tre. Tornano disponibili dopo la squalifica Lazzari e Correa: giocheranno entrambi dall’inizio, al posto di Akpa Akpro e dello squalificato Caicedo. Out Cataldi con Lucas Leiva che potrebbe recuperare in extremis altrimenti è pronto Escalante.