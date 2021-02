Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco

Il Bayern Monaco arriva all’Olimpico con tanti assenti per infortunio. Dopo la vittoria del Mondiale per club si sono moltiplicate giorno dopo giorno le assenze per Flick e c’è stato anche un calo di rendimento e di tensione in Bundesliga: pari casalingo per 3-3 con l’Arminia Bielefeld e tonfo a Francoforte contro l’Eintracht.

Mancano Pavard, Müller, Tolisso, Gnabry e Douglas Costa ma i bavaresi vogliono rilanciarsi dopo le ultime performance non all’altezza.

La Lazio di Inzaghi dovrà fare a meno come noto di Radu e Luis Felipe, Strakosha non è al meglio e andrà al massimo in panchina. A centrocampo e in avanti i biancocelesti potranno schierare i migliori uomini a disposizione per provare a fare male al Bayern.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marušić; Correa, Immobile.

All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boateng, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski.

All. Flick.

