Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Alle 15 all’Olimpico, bella gara tra Lazio e Atalanta, due squadre reduci da impegni europei.

In casa Lazio, consueto 4-3-3. Immobile out: si proverà a recuperarlo al 100% durante la sosta. Castellanos titolare in attacco insieme a Felipe Anderson e Zaccagni. Diversi i ballottaggi per Sarri. Hysaj o Pellegrini in fascia, con l’albanese favorito e dubbio anche tra Guendouzi e Vecino, con il francese favorito.

In casa Atalanta, Gasperini non avrà Toloi: lesione del bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma la prognosi è di 7-10 giorni. Per il resto gli stessi che hanno giocato a Lisbona, un 3-4-1-2 Scalvini, Djimsiti, Kolasinac in difesa, De Roon e Ederson in mediana, Zappacosta e Ruggeri sulle fasce. Koopmeiners alle spalle di De Ketelaere e Lookman.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman; All. Gasperini

Foot: Wikipedia