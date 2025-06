Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Wydad Casablanca

21/06/2025 | 22:05:51

Alle 18, domani, la Juventus torna in campo per la seconda gara del Mondiale per Club. Sfida al Wydad Casablanca.

In casa bianconera, Tudor va verso il solito 3-4-2-1, formazione simile a quella dell’esordio, con Kolo Muani in attacco, alle spalle occhio al possibile impiego di Koopmeiners al posto di Conceicao al fianco di Yildiz e in mediana Locatelli sta meglio e potrebbe giocare al posto di McKennie al fianco di Thuram. Per il resto consueto 11.

In casa Wydad, possibile 4-3-3, tridente con Moubarik, Lorch; Mailula.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1) – Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz, Kolo Muani. All.: Tudor.

Wydad (4-3-3) – Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula. All.: Benhachem.

