Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Verona

La Juve riparte dallo Stadium nella gara contro il Verona per dare continuità dopo la vittoria del Meazza contro l’Inter prima della sosta.

In casa bianconera, Allegri fa la conta delle assenze, le stesse di due settimane fa. Pogba out, Chiesa out, Di Maria da valutare al massimo per la panchina. Si va verso un 3-5-2 con la difesa a 3 con Gatti, Bremer e Danilo. Cuadrado favorito a destra su De Sciglio, in mediana il giovane Barrenechea favorito su Miretti. Davanti Kean al fianco di Vlahovic.

In casa Verona, da verificare le condizioni di Djuric. Mancherà Coppola per squalifica. Possibile 3-4-2-1, con Gaich unica punta, supportato da Lasagna e Ngonge.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tamèze, Veloso, Doig; Ngonge, Duda; Gaich. All. Zaffaroni.

Foto: twitter Juve