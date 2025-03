Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Verona

La giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì con la sfida tra Juventus e Verona.

Motta sorride con Kalulu che torna tra i titolari ma non dovrebbe essere titolare. Fuori Conceiçao per un fastidio muscolare al flessore della coscia (esami previsti domani). Anche Koopmeiners in panchina, come Vlahovic. Motta dovrebbe affidarsi a Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez dietro a Kolo Muani.

In casa Verona, Zanetti recupera Bradaric dopo la squalifica. Possibili rientri per Tengstedt e Frese. Si va verso un 3-4-2-1, con Livramento e Suslov alle spalle di Sarr.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Livramento, Suslov; Amin Sarr. Allenatore: Zanetti

