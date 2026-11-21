Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Venezia
21/11/2026 | 22:12:34
La Juventus di Luciano Spalletti si prepara a incontrare il Venezia allo Stadium. Cambiaso e Conceicao tornano a disposizione dei bianconeri, entrambi partiranno dalla panchina. Nicola schiera un 3-5-2, Basic in vantaggio su Busio a centrocampo mentre Mazzocchi è in vantaggio su Haps.
Queste le probabili formazioni:
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade.
All. Spalletti
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Adams, Yeboah.
All. Nicola
Foto: X Juve