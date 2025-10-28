Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Udinese

28/10/2025 | 22:15:47

Dopo l’esonero di Tudor la Juventus scende in campo sotto la guida di Brambilla, che conferma il 3-4-2-1 e prepara David al centro dell’attacco, con Yildiz e Conceicao alle sue spalle. Runjaic conferma il consueto 3-5-2, con Zaniolo e Davis in avanti.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. All.Brambilla

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All.Runjaic

Foto: insta david