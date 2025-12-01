Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Udinese

01/12/2025 | 22:16:25

Torna la Coppa Italia con gli ottavi di finale. La prima sfida vede contrapposte domani sera Juventus e Udinese.

In casa Juve, diversi cambi tra i bianconeri rispetto alla gara di campionato contro il Cagliari. Non ci sarà ovviamente Vlahovic, che dovrà stare fermo dai 3 ai 5 mesi per un infortunio muscolare. In porta dovrebbe tornare Di Gregorio, in difesa Gatti. Sulla trequarti dovrebbe esserci Adzic a supporto di Openda e David. Ma occhio anche a Zhegrova che può giocare al posto di uno dei due attaccanti con Adzic.

In casa Udinese, Runjaic potrebbe lanciare il giovane 2008 Palma dal 1′ nel terzetto arretrato. A centrocampo Miller ed Ekkelenkamp verso una maglia da titolare. In avanti spazio a Bravo e Buksa.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Kostic; Adzic; David, Openda. All. Spalletti.