Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Udinese

17/05/2025 | 21:50:39

La Juventus si gioca un posto Champions nelle ultime due gare. Due vittorie per i bianconeri per essere certi del quarto posto. La prima sfida è quella contro l’Udinese a Torino, ultima in casa per la Signora.

Tudor deve far fronte all’emergenza in difesa: out gli squalificati Savona e Kalulu al pari di Thuram a centrocampo. Da verificare la condizione di Kelly che dovrebbe recuperare anche per una maglia dal primo minuto. Nel caso c’è Locatelli è pronto ad arretrare nella linea in difesa insieme a Veiga. Anche Gatti c’è, ma ha pochi minuti nelle gambe. Possibile passaggio a una difesa a 4. Con Alberto Costa a destra e probabilmente Cambiaso a sinistra. A centrocampo, Nico Gonzalez ala destra, Weah a sinistra, a centrocampo Locatelli e McKennie, anche se Douglas Luiz se la gioca per un posto. In attacco Yildiz, Kolo Muani.

In casa Udinese, possibile 3-5-2, Bijol ha un problema muscolare, non dovrebbe esserci. In avanti Lucca e Atta sono squalificati, oltre a Thauvin ancora indisponibile. Davis in pole dal primo minuto con Ekkelenkamp alla proprie spalle.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly, Cambiaso; Nico Gonzalez, McKennie, Locatelli, Weah; Yildiz; Kolo Muani. All. Igor Tudor

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. All. Kosta Runjaic

Foto: sito Juve