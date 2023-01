Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Udinese

La Juve vuole continuare il suo momento magico in campionato, reduce da 7 vittorie di fila, senza subire gol. All’Allianz Stadium arriva l‘Udinese, che dopo un grande avvio, sta vivendo un periodo non facilissimo.

Allegri si affida al solito 3-5-2. Dal primo minuto possibile inserimento di Di Maria e Chiesa. Rugani favorito su Gatti in difesa, con Bremer non al meglio.

In casa Udinese, analogo 3-5-2, con la coppia Success e Beto in attacco, e l’ex Pereyra spostato in mediana a centrocampo.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Chiesa, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. All.: Sottil

Foto: twitter Juve