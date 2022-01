Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Udinese

Dopo la delusione in Supercoppa, la Juventus torna in campo domani sera per affrontare all’Allianz Stadium l’Udinese in piena emergenza Covid. Nei bianconeri torna Dybala dal primo minuto per formare il duo offensivo con Morata mentre Pellegrini è in vantaggio su Alex Sandro per una maglia da titolare. Per quanto riguarda i friulani, decimati dai numerosi casi positivi, Cioffi si affiderà davanti al Beto e Success. Ecco le probabili formazioni del match:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Benkovic; Soppy, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success. All. Cioffi

