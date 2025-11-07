TOP NEWS
Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Torino

07/11/2025 | 22:00:43

E’ tempo di derby della Mole, Spalletti prepara la Juventus con il 3-4-2-1 e Koopmeiners ancora in difesa. Yildiz e Conceicao alle spalle di Vlahovic. Baroni risponde con il 3-5-2:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. All. Baroni
