Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Torino

Alle 18 domani, derby della Mole a Torino tra la Juve e il Toro.

In casa bianconera, emergenza totale nel reparto offensivo. Ballottaggio Yildiz-Miretti con il primo in vantaggio, probabile panchina per Milik, certo del posto Kean. Sugli esterni McKennie da una parte e Cambiaso, favorito su Kostic, dall’altra. In difesa, Gatti, Bremer e Danilo mentre i tre di centrocampo dovrebbero essere Locatelli, Fagioli e Rabiot.

In casa Torino, possibile 3-4-2-1. Sazonov non ce la fa, sarà Tameze a scalare in difesa, con Ilic e Ricci in mezzo e Bellanova e Lazaro sulle fasce. Zapata confermato in attacco. Alle sue spalle è ballottaggio tra Seck e Vlasic, con il primo favorito. Al suo fianco Karamoh.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Yildiz; Kean. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Karamoh; Zapata. All. Juric

Foto: sito Juventus