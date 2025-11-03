Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Sporting Lisbona

03/11/2025 | 23:07:37

La Juventus torna in casa in Champions League ed ospita lo Sporting, in una gara da vincere a tutti i costi. In casa bianconera, Spalletti dovrebbe procedere con scelte in continuità rispetto a Cremona con l’importante ritorno di Yildiz, titolare con McKennie sulla trequarti alle spalle di Vlahovic. Panchina per Openda e David. Sulle fasce fiducia per Kostic e Cambiaso, entrambi a segno allo Zini. Possibile riproposizione in difesa di Koopmeiners insieme a Gatti e Kalulu.

In casa Sporting, Suarez in vantaggio su Ioannidis per giocare da centravanti titolare. Alle sue spalle, Quenda in ballottaggio con Catamo per affiancare Trincao e Goncalves. C’è l’ex Lecce Hjulmand a centrocampo (uomo di mercato).Diomande preferito a Quaresma al centro della difesa.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

SPORTING (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez. All. Rui Borges

Foto: sito Juventus