Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Spezia

Domani alle 20.45 Juventus e Spezia scenderanno in campo all’Allianz Stadium per la quarta giornata di Serie A. Allegri confermerà Szczesny tra i pali. Spazio a Danilo sulla destra con Alex Sandro a sinistra, al momento favorito su De Sciglio. La coppia centrale sarà composta da Bremer e Gatti, quest’ultimo in vantaggio su Rugani. In mezzo al campo è ballottaggio fra Miretti e McKennie così come fra Rabiot e Zakaria per i due posti al fianco di Locatelli. In attacco Kean potrebbe prendere il posto di Kostic. Confermati, invece, Vlahovic e Cuadrado. In casa Spezia, invece, Luca Gotti valuta un paio di cambi rispetto alla squadra scesa in campo contro il Sassuolo. Acciaccato Hristov, ma è favorito su Caldara per completare il pacchetto arretrato con Nikolaou e Kiwior. Kovalenko insidia Agudelo. Bourabia certo di una maglia da titolare, così come Bastoni, mentre sulle fasce Reca e Gyasi sembrano sicuri di una titolarità. Out Verde e Maldini, sarà Strelec a fare da spalla a Nzola.

Juventus(4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, Gatti, Bremer, Danilo; Rabiot, Locatelli, Miretti; Kean, Vlahovic, Cuadrado. All. Allegri

Spezia(3-5-2): Dragowski; Hristov, Nikolaou, Kiwior; Reca, Agudelo, Kovalenko, Bastoni, Gyasi; Strelec, Nzola. All. Gotti

Foto: Twitter Juve