Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

20/03/2026 | 22:15:38

La gara di domani sera, alle 20.45, vede in campo Juventus e Sassuolo.

In casa Juventus, due i ballottaggi per Luciano Spalletti. Sulla sinistra a centrocampo, il dubbio è tra Koopmeiners e Thuram, dopo il problema alla caviglia sinistra accusato dal francese. Davanti Boga favorito su David, con Coinceiçao e Yildiz ai suoi lati.

In casa Sassuolo, difficile avere certezze nella formazione anti-Juve del Sassuolo, dopo il caso di pertosse e i 5 calciatori con sintomi compatibili in isolamento. Dai convocati si capirà chi sarà out e chi meno. Grosso dovrebbe partire col tridente Berardi-Pinamonti-Laurentiè.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners; Conceição, Boga, Yildiz. All. Spalletti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Foto: sito Juventus