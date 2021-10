Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

All’Allianz Stadium domani si affrontano Juventus e Sassuolo, gara valida per la 10a giornata di Serie A 2021-22.



Allegri ha annunciato in conferenza stampa le titolarità di Perin, Chiesa e Dybala. De Ligt affiancherà Bonucci in difesa, Rabiot è arruolabile dopo il Covid.

Dionisi ha perso Djuricic e Boga prosegue il lavoro individuale. Potrebbe essere la volta di Defrel al fianco di Berardi e Traoré, alle spalle di Raspadori unica punta (in vantaggio su Scamacca). Solito ballottaggio Muldur/Toljan sulla fascia destra.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.

All. Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Defrel.

All. Dionisi.

