Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

Vincere per laurearsi Campione d’Italia con due giornate d’anticipo. La Juventus ospita la Sampdoria e cerca – dopo la vittoria dell’Inter – di chiudere definitivamente la corsa allo scudetto. Per Sarri, Bonucci (che rientra dalla squalifica) e de Ligt in difesa, out Douglas Costa per infortunio nei bianconeri con Cuadrado a destra insieme ad Alex Sandro sull’altra fascia. Dubbi a centrocampo tra Pjanic e Bentancur. In attacco per la Juventus confermato il tridente Dybala, Ronaldo e Bernardeschi. Nella Sampdoria in difesa non ci sarà lo squalificato Colley, In cabina di regia Thorsby potrebbe giocare insieme Linetty mentre in attacco confermata la maglia da titolare per Quagliarella e Gabbiadini.

Juventus (4-3-3): Szczney; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Sampdoria (4-4-2): Audero; Berezinsky, Yoshida, Chabot, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetti, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Foto: profilo twitter Sampdoria