Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

Dopo la vittoria di sabato contro l’Udinese, domani la Juventus torna a giocare in Coppa Italia e ospiterà all’Allianz Stadium la Sampdoria, fresca di cambio in panchina con l’addio di D’Aversa e il ritorno ormai certo di Giampaolo come vi abbiamo raccontato. A guidare i blucerchiati a Torino sarà Felice Tufano, tecnico della Primavera. Nei bianconeri scelte obbligate in difesa: il giovane De Winter potrebbe affiancare Rugani nei due centrali. Ecco le probabili formazioni del match:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, De Winter, Rugani, Pellegrini; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot; Kulusevski, Morata. All. Allegri.