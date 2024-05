Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Juventus e Salernitana per la trentaseiesima giornata di Serie A. Federico Chiesa resta a rischio, come raccontato da Allegri in conferenza stampa. Anche Yildiz è debilitato. Weah è l’unico squalificato per i bianconeri. Lato Salernitana, invece, ancora indisponibile Candreva. Ci sarà Ikwuemesi a guidare l’attacco, con Tchoauna e Vignato a supporto.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo, Pierozzi, Fazio, Pirola, Sambia, Coulibaly, Basic, Sfait, Tchaouna, Vignato, Ikwuemesi

Foto: Instagram Allegri