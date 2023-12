Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Roma

Il 2023 in Serie A si chiude domani sera con il posticipo tra Juventus e Roma.

In casa bianconera, c’è il dubbio tra Chiesa o Yildiz al fianco di Vlahovic, con il giovane turco favorito sull’azzurro: Allegri deciderà solo nelle ore immediate alla gara. Locatelli recuperato e sarà titolare. Assente lo squalificato Cambiaso, sarà Weah a giocare a destra con McKennie che torna in mediana, come mezz’ala. L’alternativa potrebbe essere Miretti al posto di Weah, con McKennie sempre largo a destra, ma la prima opzione (con Weah) è più probabile.

In casa Roma, salgono le quotazioni dell’ex Dybala: la Joya ha molte chance di giocare da titolare al fianco di Lukaku. Dubbio a sinistra, dove Zalewski sta meglio dopo l’influenza ma El Shaarawy parte in vantaggio. A centrocampo Bove dovrebbe partire ancora dall’inizio con Pellegrini in panchina. In difesa i soliti Mancini, Llorente e Ndicka.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy ; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Foto: twitter Juventus