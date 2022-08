Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Roma

Domani alle 18.30 all’Allianz Stadium scenderanno in campo Juventus e Roma per la terza giornata di Serie A. Allegri recupera Szczesny, ballottaggio apertissimo con Perin (leggermente avanti). Out Bonucci, dovrebbe essere Danilo a occupare il posto al fianco di Bremer. In difesa pronta una novità con De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni. In mezzo al campo ancora Locatelli con Rabiot e un ballottaggio fra McKennie e Zakaria per completare il terzetto in mediana con il primo in vantaggio. In attacco, a supporto di Vlahovic, pronti ad agire nuovamente Cuadrado e Kostic. Guardiamo ora la Roma. Senza Zaniolo, Josè Mourinho è costretto a cambiare. Potrebbe tornare sulla trequarti Lorenzo Pellegrini con Matic a centrocampo. Per il resto scelte abbastanza confermate rispetto le prime uscite. Rui Patricio in porta, difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Karsdorp e Spinazzola sulle fasce con Matic e Cristante in mezzo. Pellegrini e Dybala, invece, dietro l’unica punta che sarà Abraham.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Allenatore: Allegri.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

Foto: Twitter Juventus