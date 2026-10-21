Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Rennes
21/10/2026 | 23:24:09
La Juventus di Luciano Spalletti vuole scrollarsi di dosso la sconfitta in campionato con la Lazio. Tra i cambiamenti attesi per la sfida contro il Rennes c’è la difesa a tre. A centrocampo invece Koopmeiners si prepara per una maglia da titolare.
Ecco le probabili formazioni:
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani.
All. Spalletti
RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds; Szymanski, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari.
All. Haise
Foto: X Juve