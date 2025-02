Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-PSV

Andata del playoff di Champions League in casa Juve che ospita il PSV Eindhoven a Torino.

In casa bianconera, Koopmeiners verso la panchina, dopo la brutta prova di Como. A sinistra ancora out Cambiaso, Motta ha provato sia Savona che Kelly ma l’inglese sembra in leggero vantaggio. Kolo Muani titolare, per Vlahovic altra partenza dalla panchina.

Per il PSV, possibile 4-3-3, con il tridente offensivo affidato a Perisic, de Jong e Bakaioko.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, de Jong, Bakaioko. All. Bosz

Foto: sito Juventus