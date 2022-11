Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-PSG

Alle 21 domani, ultima in Champions per la Juve, eliminata dal girone, ma che dovrà conquistarsi almeno il pass per l’Europa League contro il PSG, che invece vuole il primo posto del girone.

In casa Juve, in difesa Bonucci rientra dall’inizio dopo la panchina di Lecce. Gatti è in vantaggio su Rugani, confermato per la terza volta consecutiva tra i titolari. Danilo squalificato. Da valutare la scelta di Allegri, se schierare Miretti alle spalle di Milik, con Fagioli titolare, in un 3-5-1-1, o con Kean di fianco al polacco, con Miretti in mediana al posto di Fagioli.

In casa PSG, Galtier va sul 4-3-1-2, non ci sarà Neymar per squalifica, al suo posto dovrebbe esserci Sarabia. Ballotaggio sulla fascia sinistra tra Nuno Mendes e Bernat, mentre a centrocampo Vitinha con Verratti e Fabian Ruiz.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Soler; Messi, Mbappe.

Allenatore: Galtier.

Foto: twitter Juve